IPL 2027 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहेंगे मोहम्मद शमी

IPL 2027: मोहम्मद शमी RR से खेलेंगे, सैम कर्रन की नई टीम होगी LSG - रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 10:04 pm Nov 16, 202610:04 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए रिटेंशन की अंतिम तारीख से एक दिन पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच 3 खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति बनी है। इसके तहत भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर एम सिद्धार्थ RR में शामिल होंगे, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कर्रन LSG का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाज हर्षल पटेल 4 करोड़ रुपये की नकद सौदे में गुजरात टाइटंस (GT) में शामिल होंगे।