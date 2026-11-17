IPL 2027 के लिए LSG ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: LSG ने कई बड़े खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें रखा बरकरार

लेखन भारत शर्मा 07:46 pm Nov 17, 202607:46 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपने खराब प्रदर्शन से परेशान रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने IPL 2027 में सफलता हासिल करने के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। टीम ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें कप्तान ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी समेत कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। टीम प्रबंधन ने भविष्य की योजनाओं के चलते यह बड़ा कदम उठाया है। आइए पूरी सूची जानते हैं।