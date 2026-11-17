KKR ने IPL 2027 के लिए रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: KKR ने 10 से ज्यादा खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें रखा बरकरार

लेखन भारत शर्मा 07:40 pm Nov 17, 202607:40 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास की तीसरी सबसे सफल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2027 के लिए होने वाली नीलामी से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची का ऐलान कर दिया है। KKR की टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में पिछले संस्करण में 7वें पायदान के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। अब आगामी संस्करण में सफलता हासिल करने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं।