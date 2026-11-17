IPL 2027 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे हर्षल पटेल

IPL 2027: हर्षल पटेल अब GT से खेलेंगे, SRH ने 4 करोड़ रुपये में छोड़ा

लेखन भारत शर्मा 02:31 pm Nov 17, 202602:31 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की मिनी नीलामी से पहले रिटेंशन की आखिरी तारीख पर बड़ा सौदा हुआ है। गुजरात टाइटंस (GT) ने मंगलवार को अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। हर्षल के लिए GT और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बातचीत लंबे समय से चल रही थी। यह सौदा 4 करोड़ रुपये के नकद सौदे के तहत पूरा हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।