IPL 2027 के लिए GT रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: GT ने जारी की रिटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की सूची, आप भी जानिए

लेखन भारत शर्मा 07:39 pm Nov 17, 202607:39 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की आगामी सीजन के लिए गुजरात टाइटंस (GT) ने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर लिया है। फ्रेंचाइजी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को 4 करोड़ रुपये मेंअपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को टीम से रिलीज भी कर दिया है। हालांकि, GT ने राशिद खान और शुभमन गिल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। आइए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।