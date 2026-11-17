IPL 2027: DC ने मिचेल स्टार्क समेत कई खिलाड़ियों को टीम से निकाला, जानिए किन्हें रखा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी। अब IPL 2027 की नीलामी से पहले टीम ने अपने रिलीज और रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले DC ने ट्रेड के जरिए ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से अपनी टीम में शामिल किया था और उनकी जगह कुलदीप यादव को LSG भेजा था।
सूची
DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज
इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: ऋषभ पंत (ट्रेड), जीशान अंसारी (ट्रेड), अक्षर पटेल, आकिब नबी, काइल जैमीसन, डेविड मिलर, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, विप्रज निगम, केएल राहुल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टब्स, माधव तिवारी और त्रिपुराना विजय।
इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: कुलदीप यादव (ट्रेड), टी नटराजन (ट्रेड), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल परख, दुश्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, मिचेल स्टार्क और अजय मंडल।
प्रदर्शन
IPL 2026 में ऐसा रहा था DC का प्रदर्शन
IPL 2026 में DC ने 14 मुकाबले खेले, जिसमें टीम को 7 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा।
टीम ने सत्र का अंत 14 अंकों और -0.651 के NRR के साथ किया।
DC ने पहले 2 मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम लय बरकरार नहीं रख सकी।
खराब फील्डिंग भी कई मैचों में हार की बड़ी वजह बना। पूरे सत्र में टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा।