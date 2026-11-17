IPL 2027 के लिए DC ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: DC ने मिचेल स्टार्क समेत कई खिलाड़ियों को टीम से निकाला, जानिए किन्हें रखा

लेखन भारत शर्मा 07:11 pm Nov 17, 202607:11 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी। अब IPL 2027 की नीलामी से पहले टीम ने अपने रिलीज और रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले DC ने ट्रेड के जरिए ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से अपनी टीम में शामिल किया था और उनकी जगह कुलदीप यादव को LSG भेजा था।