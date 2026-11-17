IPL 2027 के लिए CSK ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: CSK ने इन खिलाड़ियों को अपने साथ रखा बरकरार, जानिए किन्हें किया बाहर

लेखन भारत शर्मा 07:13 pm Nov 17, 202607:13 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने IPL 2027 में सफलता हासिल करने के लिए अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टीम ने जहां ट्रेड के जरिए लियाम लिविंगस्टोन को हासिल किया है, वहीं खलील अहमद और नाथन एलिस को रिलीज कर दिया है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी को टीम मेंटर नियुक्त किया है। आइए CSK की सूची पर नजर डालते हैं।