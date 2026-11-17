IPL 2027: CSK ने इन खिलाड़ियों को अपने साथ रखा बरकरार, जानिए किन्हें किया बाहर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने IPL 2027 में सफलता हासिल करने के लिए अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टीम ने जहां ट्रेड के जरिए लियाम लिविंगस्टोन को हासिल किया है, वहीं खलील अहमद और नाथन एलिस को रिलीज कर दिया है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी को टीम मेंटर नियुक्त किया है। आइए CSK की सूची पर नजर डालते हैं।
सूची
CSK ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज
रिटेन किए खिलाड़ी: लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड), ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, राहुल चाहर, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, आयुष म्हात्रे, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, जेमी ओवरटन, उर्विल पटेल और संजू सैमसन।
रिलीज किए खिलाड़ी: नाथन एलिस (ट्रेड), खलील अहमद (ट्रेड), मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स, प्रशांत वीर, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, मैकनील नोरोन्हा और महेंद्र सिंह धोनी।
प्रदर्शन
IPL 2026 में कैसा रहा था CSK का प्रदर्शन?
CSK का IPL 2026 का सफर चुनौतियों से भरा रहा। टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही।
यही कारण रहा कि गायकवाड़ की कप्तानी में CSK की टीम इस बार सिर्फ 6 मैच जीतने में कामयाब हुई और प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी।
यह लगातार तीसरा सीजन था, जब टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई थी। ऐसे में इस बार टीम सुधार के दौर में है।