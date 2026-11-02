प्रशांत वीर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था (फाइल तस्वीर)

IPL 2027: CSK से बाहर हो सकते हैं 14.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए प्रशांत वीर

लेखन आदर्श कुमार 11:45 am Nov 02, 202611:45 am

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) पिछले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी में खरीदे गए अपने 2 बड़े खिलाड़ियों में से एक प्रशांत वीर को रिलीज करने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के इस 20 वर्षीय ऑलराउंडर को अबू धाबी में हुई नीलामी में 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा गया था। हालांकि, मैदान पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। इसके बाद टीम से उनकी संभावित विदाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।