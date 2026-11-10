अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार अच्छा करते आए हैं (फाइल तस्वीर)

IPL: क्या अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा को DC बाहर करने की तैयारी में है?

लेखन आदर्श कुमार 03:21 pm Nov 10, 202603:21 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की समयसीमा से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की है कि वह इन दोनों खिलाड़ियों को ट्रेड नहीं करेगी। उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह फैसला आया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, टीम ने खिलाड़ियों की अदला-बदली का विकल्प भी बंद कर दिया है। अब कोई और ट्रेड नहीं होगा।