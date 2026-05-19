IPL 2026: PBKS क्यों हो सकती है प्लेऑफ से बाहर? यहां जानिए प्रमुख 3 कारण

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ तेज होती जा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटंस (GT) पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। पंजाब किंग्स (PBKS) उन 5 टीमों में शामिल है जो शेष एक स्थान के लिए दावेदारी में बनी हुई हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक समय अंकतालिका में शीर्ष पर रही PBKS अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है।

झटका शुरुआती जीत के क्रम को बरकरार रखने में असफलता IPL 2026 की शुरुआत में PBKS ने अपने शुरुआती 7 मैचों में से 6 जीतकर इतिहास रच दिया था। एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। हालांकि, उसके बाद से टीम को जीत नहीं मिली है। PBKS, जो क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन सकती थी, अब केवल 15 अंक ही हासिल कर सकती है। अगर वह अपना आखिरी लीग मैच भी जीत जाती है, तो राजस्थान रॉयल्स (RR) लगातार 2 जीत के साथ उनसे आगे निकल जाएगी।

फील्डिंग खराब फील्डिंग से लगा PBKS के अभियान को झटका IPL में खराब फील्डिंग ने किसी टीम के अभियान को इस तरह से कभी बर्बाद नहीं किया है। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, PBKS की कैच लेने की क्षमता सभी 10 टीमों में सबसे खराब रही है। अपनी तीसरी हार में खराब कैचिंग के कारण SRH 235/4 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। शशांक सिंह उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने कई कैच छोड़े। श्रेयस और मुख्य कोच रिकी पोंटिंग दोनों ने ही इस पर निराशा जताई है।

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