IPL 2026: GT के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इस मुकाबले में RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कोहली के आंकड़े GT के खिलाफ कमाल के रहे हैं और वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। इस संस्करण वह अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

GT GT के खिलाफ ऐसा रहा है कोहली का प्रदर्शन GT के खिलाफ कोहली ने अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक उन्होंने 6 मैच खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 87.75 की औसत से 351 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है। कोहली ने इस टीम के खिलाफ 36 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। कोहली के बाद इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन (350) रुतुराज गायकवाड़ के हैं।

प्रमुख GT के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है कोहली का प्रदर्शन कोहली और राशिद खान का आमना-सामना 8 पारियों में हुआ है। इस दौरान कोहली ने 124.63 की स्ट्राइक रेट से 69 गेंदों का सामना कर 86 रन बनाए हैं। राशिद ने इस खिलाड़ी को 2 बार आउट किया है। कोहली और कगिसो रबाडा के बीच 7 पारियों में भिड़ंत हुई है। इस दौरान उन्होंने 32 गेंदों का सामना कर 36 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 112.5 की रही है। रबाडा ने इस खिलाड़ी को 3 बार आउट किया है।

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करियर ऐसा रहा है कोहली का IPL करियर कोहली ने साल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 273 मैचों की 265 पारियों में 39.76 की औसत और 133.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 8,908 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65 अर्धशतकों के अलावा 8 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 113 रन रहा है। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

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