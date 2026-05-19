IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी LSG के खिलाफ शतक से चूके, बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 93 रन की जोरदार पारी खेली। सूर्यवंशी अपने युवा करियर के तीसरे शतक से चूक गए। उन्होंने जीत के लिए मिले 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनकी पारी की बदौलत RR ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पारी जोरदार रही सूर्यवंशी की पारी सूर्यवंशी ने अपनी शुरुआती 12 गेंदों में 11 रन बनाते हुए संभलकर बल्लेबाजी की। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मयंक यादव के एक ओवर में लगातार 2 छक्के भी लगाए। वह 38 गेंदों में 93 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत मोहसिन खान ने किया।

जानकारी एक सीजन में 50 छक्के वाले पहले भारतीय बने सूर्यवंशी अब IPL के एक सीजन में 50 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अब तक 53 छक्के लगा लिए हैं। एक सीजन में उनसे ज्यादा छक्के सिर्फ क्रिस गेल (59) ने लगाए हुए हैं।

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आंकड़े शानदार फॉर्म में चल रहे हैं सूर्यवंशी सूर्यवंशी का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। वह इस सीजन में अब तक 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 45 की औसत और 236.32 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक के अलावा एक शतक भी अपने नाम किया है। वह ऑरेंज कैप की दौड़ में शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं। इस मामले में उन्होंने मिचेल मार्श (563) को पीछे छोड़ा।

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