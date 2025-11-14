बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में आयरलैंड को पारी और 47 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आयरलैंड क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट मैच में पारी और 47 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। आयरलैंड की टीम उनकी दूसरी पारी में केवल 254 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया। हसन मुराद ने 4 विकेट लिए। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा आयरलैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी पहली पारी 286 रन पर समाप्त हो गई। जवाब में महमूदुल हसन जॉय (171) और नजमुल हुसैन शांतो (100) की शानदार शतकीय पारी के दम पर बांग्लादेश ने 587/8 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी घोषित की थी। आयरलैंड के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए और बड़े अंतर से मुकाबला हार गए।

शतक शांतो ने जड़ा 8वां टेस्ट शतक शांतो ने 114 गेंदों में 14 चौकों की मदद से शतक जमाया। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका आठवां शतक रहा। उनके नाम 5 अर्धशतक भी दर्ज हैं। इस पारी के साथ शांतो के अब 38 टेस्ट मैचों में 2,289 रन हो गए हैं। उनकी औसत 33.17 की रही है। इसी पारी के दौरान उन्होंने घरेलू मैदान पर 1,000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होने 21 घरेलू टेस्ट में 1,056 रन बनाए हैं, उनकी औसत 27.78 की है।

उपलब्धि जॉय ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि जॉय ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 286 गेंदों में 171 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए उनसे बड़ा टेस्ट स्कोर सिर्फ तमीम इकबाल (206 रन बनाम पाकिस्तान, 2015) का है। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक रहा। उनके नाम 4 अर्धशतक भी है। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक 19 टेस्ट में 27.02 की औसत से 946 रन बनाए हैं।