IPL 2026: ये 5 बल्लेबाज हैं ऑरेंज कैप जीतने के दावेदार 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले संस्करण में खूब रन बने थे और कुल 6 बल्लेबाजों ने 600 से अधिक रन बनाए थे। गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन को पिछले सीजन में ऑरेंज कैप मिली थी। 28 मार्च से शुरू होने वाले आगामी संस्करण में इसी तरह रनों की बारिश होने की उम्मीद है। इस बीच उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जो 2026 संस्करण में ऑरेंज कैप हासिल कर सकते हैं।

#1 संजू सैमसन (CSK) संजू सैमसन का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में अपनी पिछली 3 पारियों में अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने फाइनल में 89 रन की पारी खेली थी। उन्हें टी-20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। वह आगामी सीजन में CSK से खेलते हुए नजर आएंगे। अपने IPL करियर में सैमसन 30.94 की औसत और 139.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,704 रन बना चुके हैं।

#2 श्रेयस अय्यर (PBKS) श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम पिछले सीजन में उपविजेता रही थी। अय्यर ने कप्तानी करते हुए भी बल्लेबाजी में कमाल किया है। उन्होंने 2025 सीजन में 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 97 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए थे। अपने IPL करियर में अय्यर ने 3,731 रन बनाए थे।

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#3 विराट कोहली (RCB) विराट कोहली IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह हर सीजन में निरंतर रन बनाते रहे हैं। पिछले सीजन में RCB ने अपना पहला खिताब जीता था और टीम को विजेता बनाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। IPL 2025 में कोहली ने 54.75 की औसत और 144.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 15 पारियों में 657 रन बनाए थे। वह IPL में अब तक 8,661 रन अपने नाम कर चुके हैं।

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#4 यशस्वी जायसवाल (RR) यशस्वी जायसवाल के ऊपर RR को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने RR से ही खेलते हुए पिछले सीजन में 14 पारियों में 43.00 की औसत और 159.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 559 रन बनाए थे। जायसवाल के लिए सबसे अच्छा सीजन 2023 का रहा था। तब उन्होंने 48.07 की औसत के साथ 625 रन बनाए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने अब तक 34.38 की औसत से 2,166 रन बनाए हैं।