IPL 2026: SRH ने RR को हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 57 रन से हराया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/6 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम से कप्तान ईशान किशन ने सर्वाधिक 91 रन बनाए। जवाब में RR की टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला अभिषेक शर्मा (0) और ट्रेविस हेड (18) के जल्दी आउट होने के बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन (40) ने मोर्चा संभाला। इसके बाद नितीश रेड्डी (28) और सलिल अरोरा (24*) ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में वैभव सूर्यवंशी (0), ध्रुव जुरेल (0) और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (0) पहले ही ओवर में आउट हुए। इन तीनों को प्रफुल हिंगे ने आउट किया। खराब शुरुआत के बाद डोनावन फरेरा ने अर्धशतक (69) लगाया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

अभिषेक अभिषेक ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड अभिषेक RR के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इस मैच में उन्हें तेज गेंदबाज जॉफ्रा आर्चर ने आउट किया। क्रिकइंफो के अनुसार, अभिषेक इस साल टी-20 क्रिकेट में 18 मैचों में 7वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह अब एक साल में सर्वाधिक पारियों में शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। बता दें कि रोहित और संजू सैमसन 6-6 बार शून्य पर आउट हुए थे।

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किशन किशन RR के खिलाफ अपने दूसरे IPL शतक से चूके SRH ने जब शून्य के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और जोफ्रा आर्चर के ओवर में चौका और छक्का लगाया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। अच्छी लय में दिख रहे किशन 44 गेंदों में 91 रन बनाकर आउट हुए।

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इतिहास प्रफुल हिंगे ने पहले ओवर में किया ये कारनामा दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी (0) का विकेट चटकाया। उन्होंने उसी ओवर के चौथी ही गेंद पर अच्छी फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल (0) का शिकार किया। अपने पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 34 रन देते हुए 4 विकेट लिए।

गेंदबाजी साकिब हुसैन ने भी चटकाए 4 विकेट SRH की ओर से साकिब हुसैन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने फरेरा, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई को पवेलियन की राह दिखाई। हुसैन ने अपनी तेज गति के साथ-साथ स्लोवर वन से प्रभावित किया। उन्होंने डेथ ओवर्स में भी किफायती गेंदबाजी की।

डोनोवन फरेरा डोनोवन फरेरा ने लगाया अर्धशतक RR ने जब 9 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट गंवाया, तब फरेरा क्रीज पर आए। उन्होंने शीर्षक्रम के बिखर जाने के बाद रविंद्र जडेजा (45) के साथ मिलकर पारी को संभाला। इस प्रोटियाज बल्लेबाज ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। वह 44 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।