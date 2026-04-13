IPL 2026: ईशान किशन RR के खिलाफ अपने दूसरे शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान ईशान किशन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में 91 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनका IPL में 19वां अर्धशतक साबित हुआ। इसके साथ ही वह अपने IPL करियर के दूसरे शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़े। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही किशन की पारी SRH ने जब शून्य के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और जोफ्रा आर्चर के ओवर में चौका और छक्का लगाया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। अच्छी लय में दिख रहे किशन 44 गेंदों में 91 रन बनाकर आउट हुए।

आंकड़े IPL 2026 में 200+ रन बना चुके हैं किशन किशन ने IPL 2026 में अब तक 5 पारियों में 42.60 की औसत और 190.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 213 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। SRH की ओर से उनके अलावा हेनरिक क्लासेन ने 200+ रन बनाए। IPL करियर में RR के खिलाफ उन्होंने अब तक 13 पारियों में 43.9 की औसत और 155.8 की स्ट्राइक रेट के साथ 483 रन बनाए हैं। उन्होंने RR के खिलाफ 1 शतक भी लगाया है।

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