IPL 2026: अभिषेक शर्मा इस साल टी-20 क्रिकेट में 7वीं बार शून्य पर हुए आउट
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए अभिषेक शर्मा राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। हैदराबाद में खेले गए इस मैच में उन्हें तेज गेंदबाज जॉफ्रा आर्चर ने आउट किया। क्रिकइंफो के अनुसार, अभिषेक इस साल टी-20 क्रिकेट में 18 मैचों में 7वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं।
आंकड़े
IPL 2026 में दूसरी बार शून्य पर आउट
अभिषेक ने इस साल टी-20 क्रिकेट में 18 मैचों में अब तक 452 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 26.58 और स्ट्राइक रेट 203.6 है। उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। IPL 2026 में यह उनका दूसरा शून्य है। इससे पहले वह 5 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी शून्य पर आउट हुए थे। इस सीजन में उनके स्कोर इस प्रकार रहे हैं: 7, 48, 0, 74 और 0
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टी-20 करियर में 16वां शून्य
टी-20 करियर में यह अभिषेक का 16वां शून्य है। उन्होंने 186 मैचों (182 पारियों) में 5,370 रन बनाए हैं। IPL में वे 82 मैचों में 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं। RR के खिलाफ यह उनका दूसरा शून्य है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 9 मैचों में 133 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत सिर्फ 19 और स्ट्राइक रेट 134.34 का रहा है।