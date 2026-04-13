IPL 2026: अभिषेक शर्मा इस साल टी-20 क्रिकेट में 7वीं बार शून्य पर हुए आउट

आंकड़े

IPL 2026 में दूसरी बार शून्य पर आउट

अभिषेक ने इस साल टी-20 क्रिकेट में 18 मैचों में अब तक 452 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 26.58 और स्ट्राइक रेट 203.6 है। उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। IPL 2026 में यह उनका दूसरा शून्य है। इससे पहले वह 5 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी शून्य पर आउट हुए थे। इस सीजन में उनके स्कोर इस प्रकार रहे हैं: 7, 48, 0, 74 और 0