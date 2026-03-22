IPL 2026 का शेड्यूल, वेन्यू और सभी अहम जानकारी 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से 28 मार्च को होगा। रजत पाटीदार की कप्तानी में गत विजेता RCB टूर्नामेंट की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। दूसरी तरफ पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में SRH की शुरुआती मैचों में ईशान किशन कप्तानी करेंगे। अब तक IPL के पहले चरण का ही शेड्यूल घोषित हुआ है। इस बीच शेड्यूल और वेन्यू से जुड़ी सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

डबर हेडर 4 और 5 अप्रैल को होंगे डबल हेडर मुकाबले 28 मार्च, 2026- RCB बनाम SRH, बेंगलुरु 29 मार्च, 2026- MI बनाम KKR, मुंबई 30 मार्च, 2026- RR बनाम CSK, गुवाहटी 31 मार्च, 2026- PBKS बनाम GT, चंडीगढ़ 1 अप्रैल, 2026- LSG बनाम DC. लखनऊ 2 अप्रैल, 2026- KKR बनाम SRH, कोलकाता 3 अप्रैल, 2026- CSK बनाम PBKS, चेन्नई 4 अप्रैल, 2026 - DC बनाम MI (दोपहर) 4 अप्रैल, 2026 GT बनाम RR, अहमदाबाद 5 अप्रैल, 2026- SRH बनाम LSG, हैदराबाद (दोपहर) 5 अप्रैल, 2026- RCB बनाम CSK, बेंगलुरु

शेड्यूल 12 अप्रैल तक खेला जाएगा पहला चरण 6 अप्रैल, 2026 - KKR बनाम PBKS, कोलकाता 7 अप्रैल, 2026 - RR बनाम MI, गुवाहटी 8 अप्रैल, 2026 - DC बनाम GT, दिल्ली 9 अप्रैल, 2026 - KKR बनाम LSG, कोलकाता 10 अप्रैल, 2026 - RR बनाम RCB, गुवाहटी 11 अप्रैल, 2026 - PBKS बनाम SRH, चंडीगढ़ (दोपहर) 11 अप्रैल, 2026 - CSK बनाम DC, चेन्नई 12 अप्रैल, 2026 - LSG बनाम GT (दोपहर), लखनऊ 12 अप्रैल, 2026 - MI बनाम RCB, मुंबई

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मैच इन 10 मैदानों पर होंगे मैच पहले चरण के कुल 20 मैच 10 शहरों में खेले जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भी शामिल है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उद्घाटन मैच होने के अलावा फाइनल मैच भी होना है। वहीं, पहले चरण के RR के मैच गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेले जाने तय हैं। IPL 2026 के दोपहर के मैच 03:30 बजे से और शाम के मैच 07:30 बजे से शुरू होंगे।

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