IPL 2026: शेड्यूल की हुई घोषणा, 28 मार्च को पहले मैच में SRH से भिड़ेगी RCB

पहला चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा पहला चरण IPL 2026 का पहला चरण 28 मार्च, 2026 से 12 अप्रैल 2026 तक खेला जाएगा। इस दौरान 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल घोषित किया जाएगा। पहले चरण के कुल 20 मैच बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में खेले जाने हैं। दोपहर के मैच 03:30 बजे से और शाम के मैच 07:30 बजे से शुरू होंगे।

पहला चरण 4 और 5 अप्रैल को होंगे डबल हेडर मुकाबले 28 मार्च, 2026- RCB बनाम SRH 29 मार्च, 2026- MI बनाम KKR 30 मार्च, 2026 - RR बनाम CSK 31 मार्च, 2026 - PBKS बनाम GT 1 अप्रैल, 2026 - LSG बनाम DC 2 अप्रैल, 2026 - KKR बनाम SRH 3 अप्रैल, 2026 - CSK बनाम PBKS 4 अप्रैल, 2026 - DC बनाम MI 4 अप्रैल, 2026 - GT बनाम RR 5 अप्रैल, 2026 - SRH बनाम LSG 5 अप्रैल, 2026 - RCB बनाम CSK

मैच 12 अप्रैल तक के शेड्यूल का हुआ ऐलान 6 अप्रैल, 2026 - KKR बनाम PBKS 7 अप्रैल, 2026 - RR बनाम MI 8 अप्रैल, 2026 - DC बनाम GT 9 अप्रैल, 2026 - KKR बनाम LSG 10 अप्रैल, 2026 - RR बनाम RCB 11 अप्रैल, 2026 - PBKS बनाम SRH 11 अप्रैल, 2026 - CSK बनाम DC 12 अप्रैल, 2026 - LSG बनाम GT 12 अप्रैल, 2026 - MI बनाम RCB

