साई सुदर्शन ने IPL करियर का तीसरा शतक जड़ा, सबसे तेज 2,000 रन भी पूरे किए
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके IPL करियर का तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 57 गेंदों में पूरा किया। इस पारी के दौरान वह IPL में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उन्होंने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही सुदर्शन की पारी
सुदर्शन सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे और कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर GT को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 128 रन की साझेदारी हुई। सुदर्शन ने RCB के सभी गेंदबाजों को अच्छे से खेला। इस मैच से पहले वह अच्छे फॉर्म में नहीं थे और उनकी काफी आलोचना भी हो रही थी। पिछली 4 पारियों में उन्होंने 0, 22, 15 और 12 के स्कोर बनाए थे।
रन
सबसे तेज 2,000 बनाने वाले बल्लेबाज बने सुदर्शन, तोड़ा गेल का रिकॉर्ड
सुदर्शन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेल ने 48 पारियों में 2,000 रन पूरे किए थे। सुदर्शन ने 47 पारियों में ये कारनामा किया है। इस सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श हैं। उन्होंने 52 गेंदों पर 2,000 रन पूरे किए थे। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 2,000 रन बनाए थे। वहीं, केएल राहुल ने 60 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।
करियर
ऐसा रहा है सुदर्शन का IPL करियर
IPL में सुदर्शन ने अपना पहला मुकाबला साल 2022 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 47 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 47 पारियों में लगभग 48 की औसत और 146 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 2,000 से अधिक रन बनाए हैं। सुदर्शन ने अपने IPL करियर में 3 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। वह शुरुआत से ही GT की टीम का हिस्सा रहे हैं।
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Rushing towards 2⃣0⃣0⃣0⃣ #TATAIPL runs 🏃♂️— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2026
Sai Sudharsan becomes the 𝗙𝗔𝗦𝗧𝗘𝗦𝗧 to reach the milestone 👏
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