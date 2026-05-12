IPL 2026: साई सुदर्शन ने लगातार तीसरा अर्धशतक लगाकर पूरे किए 500 रन, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (61) खेली। यह उनका मौजूदा सीजन में लगातार तीसरा अर्धशतक रहा। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने IPL 2026 में 500 रन भी पूरे किए। वह इस सीजन में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सुदर्शन की पारी शुभमन गिल (5) और जोस बटलर (7) के जल्दी आउट होने के बाद सुदर्शन ने संभलकर बल्लेबाजी की। अपनी शुरुआती 15 गेंदों में 13 रन बनाने वाले सुदर्शन ने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया। SRH के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ 60 रन की साझेदारी निभाई। वह 44 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 61 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी IPL 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने सुदर्शन सुदर्शन ने IPL 2026 में 12 पारियों में 41.75 की औसत और 155.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 501 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। GT के बल्लेबाजों में उनके बाद गिल ने 467 रन बनाए हैं।

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करियर शानदार चल रहा है सुदर्शन का IPL करियर सुदर्शन ने पहला IPL मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 52 मैच खेले हैं और इसकी 52 पारियों में लगभग 48 की औसत से 2,250 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 अर्धशतक के अलावा 3 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने 15 पारियों में 54.21 की औसत से 759 रन बनाए थे।

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