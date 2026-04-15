IPL 2026: RCB ने LSG को हराते हुए चौथी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से जीती RCB LSG से एडेन मार्करम (12), और निकोलस पूरन (1) जल्दी आउट हुए। इसके बाद मिचेल मार्श (40) और आयुष बडोनी (38) ने अच्छी बल्लेबाजी की। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच मुकुल चौधरी ने 39 रन का उपयोगी योगदान देकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में फिलिप सॉल्ट (7) के जल्दी आउट होने के बाद कोहली (49) ने आक्रामक बल्लेबाजी की। इसके बाद रजत पाटीदार (27) और देवदत्त (23) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

भुवनेश्वर भुवनेश्वर ने LSG के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भुवनेश्वर ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 9 रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने 8 रन दिए। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने विपक्षी कप्तान ऋषभ पंत (1) का विकेट चटकाया। अपने आखिरी ओवर में उन्होंने जॉर्ज लिंडे (7) और मोहम्मद शमी (0) को लगातार 2 गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन दिए। यह LSG के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

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गेंदबाजी रसिख सलाम ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल रसिख ने 4 ओवर गेंदबाजी की और केवल 24 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6 की रही। इस खिलाड़ी ने एडेन मार्करम (12), आयूष बडोनी (38), मुकुल चौधरी (39) और आवेश खान (1) को अपना शिकार बनाया। इस संस्करण में जम्मू कश्मीर के इस गेंदबाज ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं और उसकी 2 पारियों में 9.40 की उम्दा औसत के साथ 5 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.87 की रही है।

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पांड्या क्रुणाल पांड्या ने 100 IPL विकेट लिए क्रुणाल ने LSG के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की और 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.50 की रही। उन्होंने मिचेल मार्श (40) और समद (0) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले लीग इतिहास के 29वें गेंदबाज बन गए। क्रुणाल ने 147 मुकाबले खेले हैं और इसकी 137 पारियों में 31.41 की औसत और 7.53 की इकॉनमी रेट से 100 विकेट लिए हैं।

कोहली कोहली अर्धशतक से चूके कोहली अपने अर्धशतक से चूक गए। वह 34 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौका और 1 छक्का लगाया। कोहली ने IPL 2026 में फिलहाल 5 पारियों में 57.00 की औसत और 158.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 228 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। वह फिलहाल इस संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बाद हेनरिक क्लासेन (224) हैं।

जानकारी प्रिंस यादव ने लिए 3 विकेट LSG से प्रिंस यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 3 ओवर में 32 रन देते हुए 3 विकेट लिए।