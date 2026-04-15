IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार ने LSG के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी

भुवनेश्वर कुमार ने लिए 3 विकेट

भुवनेश्वर ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 9 रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने में 8 रन दिए। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने विपक्षी कप्तान ऋषभ पंत (1) का विकेट चटकाया। अपने आखिरी ओवर में उन्होंने जॉर्ज लिंडे (7) और मोहम्मद शमी (0) को लगातार 2 गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन दिए। यह LSG के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।