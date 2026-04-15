क्रुणाल पांड्या ने IPL में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने IPL में पूरे किए 100 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:13 pm Apr 15, 202609:13 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले लीग इतिहास के 29वें गेंदबाज बन गए। क्रुणाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के अब्दुल समद को आउट कर यह खास मुकाम हासिल किया। IPL 2026 में क्रुणाल कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।