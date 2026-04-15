IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने IPL में पूरे किए 100 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले लीग इतिहास के 29वें गेंदबाज बन गए। क्रुणाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के अब्दुल समद को आउट कर यह खास मुकाम हासिल किया। IPL 2026 में क्रुणाल कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही क्रुणाल की गेंदबाजी
क्रुणाल ने LSG के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की और 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.50 की रही। उन्होंने मिचेल मार्श (40) और समद (0) को अपना शिकार बनाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 22.28 की उम्दा औसत और 9.17 की इकॉनमी रेट से 7 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/30 का रहा है।
करियर
ऐसा रहा है क्रुणाल का IPL करियर
क्रुणाल ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 147 मुकाबले खेले हैं और इसकी 137 पारियों में 31.41 की औसत और 7.53 की इकॉनमी रेट से 100 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/45 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 119 पारियों में 21.96 की औसत और 131.90 की स्ट्राइक रेट से 1,757 रन बनाए हैं।