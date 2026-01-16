IPL 2026: RCB ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI सक्षम निगरानी कैमरे लगाने का प्रस्ताव रखा

प्रस्ताव RCB ने प्रस्ताव में क्या कहा? क्रिकबज के अनुसार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को भेजे गए एक औपचारिक पत्र में RCB ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 300-350 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित प्रणाली से दर्शकों की आवाजाही, कतारों और प्रवेश/निकास बिंदुओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद मिलेगी। यह अनधिकृत प्रवेश का भी पता लगाएगी और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी संभावित घुसपैठ के लिए तत्काल चेतावनी प्रदान करेगी।

फायदा घटना का पता लगाने की क्षमता में होगा सुधार प्रस्तावित AI निगरानी प्रणाली से घटना का पता लगाने की क्षमता में भी सुधार होगा। यह हिंसा या असामान्य व्यवहार के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए उन्नत वीडियो, ऑडियो और लिखित संदेश विश्लेषण का उपयोग करेगी। इससे सुरक्षाकर्मियों को त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी, जिससे स्टेडियम में समग्र सुरक्षा में सुधार होगा। फ्रेंचाइजी ने स्टाकू से साझेदारी की है, जो विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ काम करने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी फर्म है।

Advertisement

लागत RCB को वहन करनी होगी AI निगरानी प्रणाली स्थापित करने की लागत RCB ने AI निगरानी प्रणाली स्थापित करने की पूरी एकमुश्त लागत वहन करने का वादा किया है, जिसका अनुमान लगभग साढ़े 4 करोड़ रुपये है। यह कदम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रशंसकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति फ्रेंचाइजी की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। RCB ने कहा, "इस उन्नत तकनीक के एकीकरण से भीड़ प्रबंधन के मानकों में सुधार होगा और सभी प्रशंसकों के लिए एक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध मैच का अनुभव सुनिश्चित होगा।"

Advertisement