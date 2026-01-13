IPL 2026: RCB नवी मुंबई और रायपुर में खेल सकती है अपने घरेलू मैच- रिपोर्ट

योजना डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपने 5 घरेलू मैच खेल सकती है RCB TOI के अनुसार, RCB अधिकारियों ने अगले IPL संस्करण में अपने घरेलू मैच दो अलग-अलग स्टेडियमों में आयोजित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। टीम नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 5 मैच और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 2 मैच खेलने की योजना बना रही है। यह निर्णय स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकों और दोनों स्टेडियमों पर व्यवस्था संबंधी तैयारियों पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

विकल्प डीवाई पाटिल स्टेडियम RCB के लिए एक भरोसेमंद विकल्प डीवाई पाटिल स्टेडियम अतीत में कई IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुका है, जिससे यह RCB के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है। यह स्टेडियम अपने बुनियादी ढांचे और सुगम पहुंच के लिए जाना जाता है। रायपुर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और IPL मैचों की सफल मेजबानी के बाद एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है। पहले इंदौर भी RCB के लिए एक संभावित विकल्प था, लेकिन अब रायपुर इस दौड़ में सबसे आगे है।

चुप्पी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर RCB ने साधी चुप्पी RCB ने अब तक IPL 2026 के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजित करने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) से संपर्क नहीं किया है। इस कदम को 2025 की भगदड़ घटना का सीधा परिणाम माना जा रहा है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2025 से राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के साथ चल रहे विवादों के बीच IPL 2026 के दौरान अपने घरेलू मैच पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) स्टेडियम में खेलने का निर्णय किया है।

