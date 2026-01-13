LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: RCB नवी मुंबई और रायपुर में खेल सकती है अपने घरेलू मैच- रिपोर्ट
IPL 2026: RCB नवी मुंबई और रायपुर में खेल सकती है अपने घरेलू मैच- रिपोर्ट
IPL 2026 में अपने घरेलू मैचों का स्थान बदलने की तैयारी में है RCB

IPL 2026: RCB नवी मुंबई और रायपुर में खेल सकती है अपने घरेलू मैच- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा
Jan 13, 2026
12:43 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 2026 संस्करण के लिए अपने घरेलू मैचों का स्थान बदलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को संभावित स्थानों के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय RCB की IPL 2025 की जीत के जश्न के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की दुखद घटना के बाद लिया गया है।

योजना

डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपने 5 घरेलू मैच खेल सकती है RCB 

TOI के अनुसार, RCB अधिकारियों ने अगले IPL संस्करण में अपने घरेलू मैच दो अलग-अलग स्टेडियमों में आयोजित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। टीम नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 5 मैच और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 2 मैच खेलने की योजना बना रही है। यह निर्णय स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकों और दोनों स्टेडियमों पर व्यवस्था संबंधी तैयारियों पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

विकल्प

डीवाई पाटिल स्टेडियम RCB के लिए एक भरोसेमंद विकल्प

डीवाई पाटिल स्टेडियम अतीत में कई IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुका है, जिससे यह RCB के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है। यह स्टेडियम अपने बुनियादी ढांचे और सुगम पहुंच के लिए जाना जाता है। रायपुर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और IPL मैचों की सफल मेजबानी के बाद एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है। पहले इंदौर भी RCB के लिए एक संभावित विकल्प था, लेकिन अब रायपुर इस दौड़ में सबसे आगे है।

Advertisement

चुप्पी

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर RCB ने साधी चुप्पी

RCB ने अब तक IPL 2026 के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजित करने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) से संपर्क नहीं किया है। इस कदम को 2025 की भगदड़ घटना का सीधा परिणाम माना जा रहा है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2025 से राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के साथ चल रहे विवादों के बीच IPL 2026 के दौरान अपने घरेलू मैच पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) स्टेडियम में खेलने का निर्णय किया है।

Advertisement

पृष्ठभूमि

RCB ने क्यों लिया यह सख्त निर्णय

साल 2008 में IPL की शुरुआत से RCB ने अपने सभी घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले हैं। हालांकि, IPL 2025 के जश्न के बाद स्टेडियम में भगदड़ मचने से एक बड़ी त्रासदी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के बाद फ्रेंचाइजी और अधिकारियों दोनों की कड़ी आलोचना हुई थी। जिसके बाद IPL 2026 के लिए RCB के घरेलू मैदान को स्थानांतरित करने की चर्चा शुरू हो गई।

Advertisement