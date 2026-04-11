IPL 2026: PBKS ने SRH को हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला SRH से अभिषेक शर्मा (74) और ट्रेविस हेड (38) ने 120 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद कप्तान ईशान किशन ने 27 रन और हेनरिक क्लासेन ने 39 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में प्रियांश आर्य (57) और प्रभसिमरन सिंह (51) ने 99 रन की साझेदारी की। इसके बाद कप्तान अय्यर ने आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम को 19वें ओवर में जीत दिलाई।

अभिषेक अभिषेक ने IPL में लगाया 10वां अर्धशतक अभिषेक ने पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की जमकर खबर ली। इस युवा बल्लेबाज ने बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के उस ओवर में 2 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उन्होंने पारी के 5वें ओवर में विजयकुमार वैशाक के खिलाफ 4 छक्के लगाए और इस बीच सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 28 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे।

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रिकॉर्ड अभिषेक ने बनाया ये रिकॉर्ड अभिषेक अब उन खिलाड़ियों की सूची में सबसे आगे हैं जिन्होंने 20 से भी कम गेंदों में सबसे ज्यादा IPL अर्धशतक लगाए हैं। उनके बाद निकोलस पूरन का नंबर आता है, जिनके नाम ऐसे 4 अर्धशतक दर्ज हैं। जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ट्रेविस हेड और वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 20 से कम गेंदों में 3-3 अर्धशतक लगाए हैं। अभिषेक ने PBKS के खिलाफ अपना दूसरा अर्धशतक लगाया।

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पावरप्ले SRH ने पावरप्ले का तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया क्रिकबज के अनुसार, SRH ने पावरप्ले का तीसरा सर्वोच्च स्कोर (105/0) दर्ज किया। इस सूची में शीर्ष 2 स्कोर भी SRH के ही नाम हैं। जहां उन्होंने 2024 में DC के खिलाफ 125/0 का स्कोर बनाया था, वहीं 2016 की चैंपियन टीम ने इसी सीज़न में LSG के खिलाफ 6 ओवर के बाद 107/0 का स्कोर बनाया था। SRH के अलावा IPL में KKR और CSK ने पावरप्ले में 100 से ज्यादा का स्कोर बनाया है।

प्रभसिमरन प्रभसिमरन सिंह ने लगाया अर्धशतक प्रभसिमरन ने पारी के दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ चौका और छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रियांश का अच्छा साथ निभाया और पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 25 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए।

अर्धशतक प्रियांश ने PBKS के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक प्रियांश ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 20 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के साथ ही प्रियांश के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अब तक IPL में PBKS के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है, जिन्होंने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

अय्यर अय्यर ने खेली कप्तानी पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए PBKS ने जब 117 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की। हालांकि, क्रीज पर टिक जाने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 33 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए।