IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने PBKS के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने PBKS के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 74 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस ताबड़तोड़ पारी की मदद से SRH ने पावरप्ले के बाद 105 रन बनाए। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही अभिषेक की पारी
अभिषेक ने पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की जमकर खबर ली। इस युवा बल्लेबाज ने बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के उस ओवर में 2 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उन्होंने पारी के 5वें ओवर में विजयकुमार वैशाक के खिलाफ 4 छक्के लगाए और इस बीच सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 28 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे।
आंकड़े
शानदार रहा है अभिषेक का IPL करियर
अभिषेक ने 2018 में अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। अभिषेक ने अब तक 81 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 27.39 की औसत और 165.81 की स्ट्राइक रेट से 1,945 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। वह SRH के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।