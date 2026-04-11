IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने PBKS के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

पारी

जोरदार रही अभिषेक की पारी

अभिषेक ने पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की जमकर खबर ली। इस युवा बल्लेबाज ने बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के उस ओवर में 2 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उन्होंने पारी के 5वें ओवर में विजयकुमार वैशाक के खिलाफ 4 छक्के लगाए और इस बीच सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 28 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे।