IPL 2026: MI ने PBKS को हराते हुए अपनी चौथी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला प्रियांश आर्य (22) और प्रभसिमरन ने पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। इसके बाद श्रेयस अय्यर (4), शशांक सिंह (2) और सूर्यांश शेडगे (8) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। संकट की घड़ी में अजमतुल्लाह उमरजई ने 38 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 रन तक पहुंचाया। जवाब में रायन रिकेल्टन (48) की उम्दा पारी के बाद तिलक और विल जैक्स (25*) ने संघर्ष करके जीत दिलाई।

अर्धशतक प्रभसिमरन ने अपना 12वां अर्धशतक लगाया प्रभसिमरन ने 32 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 178.12 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए अपने जोड़ीदार प्रियांश आर्य के साथ 33 गेंदों में 50 रन जोड़े। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कूपर कॉनॉली के साथ 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। प्रभसिमरन को 5 रन पर जीवनदान भी मिला था। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर नमन धीर ने उनका कैच छोड़ा।

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शार्दुल शार्दुल ने चटकाए 4 विकेट शार्दुल ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.80 की रही। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह (57), श्रेयस अय्यर (4), सूर्यांश शेडगे (8) और मार्को यानसन (2) को अपना शिकार बनाया। ये उनके IPL करियर का तीसरा और पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। अपने IPL करियर में उन्होंने 108 पारियों में 29.68 की औसत से 117 विकेट लिए हैं।

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कप्तान इस सीजन में MI ने अपने 3 कप्तानों का किया प्रयोग PBKS के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेले। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी का कार्यभार संभाला। वह IPL 2026 में MI के तीसरे कप्तान साबित हुए। इससे पहले हार्दिक और सूर्यकुमार भी MI की कप्तानी कर चुके थे। यह सिर्फ दूसरा ऐसा सीजन है, जब MI ने अपने 3 कप्तानों का प्रयोग किया। इससे पहले 2008 सीजन में हरभजन सिंह, शॉन पोलाक और सचिन तेंदुलकर ने MI की कप्तानी की थी।

तिलक तिलक ने लगाया अर्धशतक तिलक ने अपने IPL करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 25 गेंदों का सामना कर पचासा पूरा किया। इस संस्करण उन्होंने अपना दूसरा पचासा जड़ा। IPL 2026 में उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है। उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया और नाबाद 75 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर 61 रन की साझेदारी की।