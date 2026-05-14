जिनपिंग की ट्रंप को चेतावनी- ताइवान मुद्दे को ठीक से न संभाला गया तो होगा टकराव

रिपोर्ट जिनपिंग ने कहा- 'बहुत खतरनाक स्थिति' में पहुंच सकते हैं द्विपक्षीय संबंध चीनी सरकारी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक, जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह अमेरिका-चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 'बहुत खतरनाक स्थिति' में धकेल सकता है। जिनपिंग ने कहा, "अगर इसे ठीक से संभाला जाए, तो द्विपक्षीय संबंध स्थिरता बनाए रख सकते हैं। अगर ऐसा न किया गया, तो टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे संबंध बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं।"

बयान जिनपिंग ने ट्रंप से क्या-क्या कहा? रिपोर्ट के मुताबिक, जिनपिंग ने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता 'ताइवान स्ट्रेट में शांति के बिल्कुल उलट' है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना चीन और अमेरिका के बीच 'सबसे बड़ा साझा हित' है। जिनपिंग ने कहा है कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। उन्होंने कहा, "चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों का आधार पारस्परिक लाभ और विन-विन सहयोग है। दोनों देशों को सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए साथ काम करना होगा।"

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जानकारी ताइवान ने जताया अमेरिका का आभार ताइवान सरकार की प्रवक्ता मिशेल ली ने बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से ताइवान के समर्थन को बार-बार दोहराए जाने के लिए हम उनके आभारी हैं।

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ट्रंप का बयान ट्रंप ने की जिनपिंग की तारीफ बैठक के दौरान ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्हें एक 'महान नेता' बताया। ट्रंप ने कहा, "चीन और आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। आप महान नेता हैं। कभी-कभी लोगों को मेरा ऐसा कहना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं। हमारे सभी महान प्रतिनिधिमंडलों की ओर से, जिनमें दुनिया के महान, बड़े और बेहतरीन व्यवसायी शामिल हैं, वे आज यहां आपको और चीन को सम्मान देने आए हैं।"