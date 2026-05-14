IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

पारी ऐसी रही प्रभसिमरन की पारी और साझेदारी प्रभसिमरन ने 32 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 178.12 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए अपने जोड़ीदार प्रियांश आर्य के साथ 33 गेंदों में 50 रन जोड़े। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कूपर कॉनॉली के साथ 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। प्रभसिमरन को 5 रन पर जीवनदान भी मिला था। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर नमन धीर ने उनका कैच छोड़ा।

जानकारी प्रभसिमरन और प्रियांश ने हासिल की ये उपलब्धि प्रभसिमरन और प्रियांश IPL इतिहास की पहली अनकैप्ड जोड़ी बन गए हैं, जिसने साझेदारी में 1,000 से ज्यादा रन जोड़े हैं। दोनों युवाबल्लेबाजों ने PBKS के लिए शानदार तालमेल और विस्फोटक बल्लेबाजी से यह खास उपलब्धि अपने नाम की है।

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