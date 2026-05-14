IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी (57) खेली। ये उनके IPL करियर का 12वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह 5वां पचासा रहा। उन्हें शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन की राह दिखाई। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही प्रभसिमरन की पारी और साझेदारी
प्रभसिमरन ने 32 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 178.12 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए अपने जोड़ीदार प्रियांश आर्य के साथ 33 गेंदों में 50 रन जोड़े। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कूपर कॉनॉली के साथ 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। प्रभसिमरन को 5 रन पर जीवनदान भी मिला था। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर नमन धीर ने उनका कैच छोड़ा।
जानकारी
प्रभसिमरन और प्रियांश ने हासिल की ये उपलब्धि
प्रभसिमरन और प्रियांश IPL इतिहास की पहली अनकैप्ड जोड़ी बन गए हैं, जिसने साझेदारी में 1,000 से ज्यादा रन जोड़े हैं। दोनों युवाबल्लेबाजों ने PBKS के लिए शानदार तालमेल और विस्फोटक बल्लेबाजी से यह खास उपलब्धि अपने नाम की है।
करियर
ऐसा रहा है प्रभसिमरन का IPL करियर
प्रभसिमरन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 63 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 62 पारियों में 28.59 की औसत और 156.13 की स्ट्राइक रेट से 1,744 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन का रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 439 रन बनाए हैं।