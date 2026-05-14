IPL 2026: शार्दुल ठाकुर ने PBKS के खिलाफ दूसरी बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

शार्दुल ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.80 की रही। एक समय PBKS का स्कोर 11.2 ओवर में 107/2 था। शार्दुल की शानदार गेंदबाजी के ही कारण PBKS का पूरा मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह (57), श्रेयस अय्यर (4), सूर्यांश शेडगे (8) और मार्को यानसन (2) को अपना शिकार बनाया। PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200/8 का स्कोर बनाया।

करियर

ऐसा रहा है शार्दुल का IPL करियर

शार्दुल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 113 मैच खेले हैं और इसकी 108 पारियों में 29.68 की औसत से 117 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.56 की रही है। इस खिलाड़ी ने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 का रहा है। IPL 2026 में शार्दुल ने 8 मैच की 6 पारियों में 22.90 की औसत से 10 विकेट अपने नाम किए हैं।