IPL 2026: शार्दुल ठाकुर ने PBKS के खिलाफ दूसरी बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल लिया। ये उनके IPL करियर का तीसरा और पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। IPL 2026 में शार्दुल ने पहली बार 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने आखिरी मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था।
गेंदबाजी
ऐसी रही शार्दुल की गेंदबाजी
शार्दुल ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.80 की रही। एक समय PBKS का स्कोर 11.2 ओवर में 107/2 था। शार्दुल की शानदार गेंदबाजी के ही कारण PBKS का पूरा मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह (57), श्रेयस अय्यर (4), सूर्यांश शेडगे (8) और मार्को यानसन (2) को अपना शिकार बनाया। PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200/8 का स्कोर बनाया।
करियर
ऐसा रहा है शार्दुल का IPL करियर
शार्दुल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 113 मैच खेले हैं और इसकी 108 पारियों में 29.68 की औसत से 117 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.56 की रही है। इस खिलाड़ी ने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 का रहा है। IPL 2026 में शार्दुल ने 8 मैच की 6 पारियों में 22.90 की औसत से 10 विकेट अपने नाम किए हैं।
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Comes in. Strikes hard. Changes the game. 🤷♂️— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2026
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