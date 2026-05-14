दिल्ली में निजी बस के अंदर महिला से गैंगरेप, चालक और परिचालक गिरफ्तार

घटना

क्या है पूरा मामला?

NDTV के मुताबिक, 11 मई की रात महिला काम के बाद घर लौट रही थी। तभी सरस्वती विहार के बस स्टॉप पर एक स्लीपर बस रुकी। महिला ने बस के दरवाजे पर खड़े एक व्यक्ति से समय पूछा, जिसके बाद उसे जबरन अंदर खींच लिया और बस को नांगलोई ले गए। महिला का आरोप है कि बस में उसका रेप हुआ है। वह विवाहित है और 3 बच्चों की मां है। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया है।