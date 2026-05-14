'किंग' में अभिषेक बच्चन का दिखेगा दमदार अंदाज, वायरल तस्वीरें देख झूम उठे फैंस
क्या है खबर?
शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म 'किंग' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस एक्शन-ड्रामा में अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे, जो कथित तौर पर खलनायक का किरदार निभा रहे हैं। इस बीच, फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिनमें जूनियर बच्चन का दमदार, आक्रामक और एक्शन से भरपूर अंदाज देखकर फैंस उत्साहित हो उठे हैं। तस्वीरें देखकर लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि अभिषेक में खलनायक की झलक साफ दिख रही है।
लीक
'किंग' के सेट से लीक हुईं अभिषेक की तस्वीरें
जूनियर बच्चन की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें फैंस को उनकी नई झलक देखने को मिलती है। एक तस्वीर में उन्हें किसी पहाड़ी इलाके में एक वाहन के ऊपर खड़े हुए देखा जा सकता है। उन्होंने काले रंग के कपड़ों के साथ लंबा ग्रे ओवरकोट पहना हुआ है। अभिनेता के हाथ में बंदूक जैसी कोई चीज भी दिख रही है। एक अन्य दृश्य में कार दुर्घटना वाला दृश्य दिखाई दिया है। तस्वीरें लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सेट से वायरल तस्वीरें
#AbhishekBachchan 😈 First Official Internet Breaking Alert LEAKED LOOK Photos ⚠️ From #KING 👑 Shoot On Sets In 2026❤️🔥#ABJr Full Fledge RAW & REAL First Look Reveal In #SiddharthAnand's Next PAN World Action Opus On #XMas Dec 24 2026 💯— Shahabuddin Ahmed (SRKian) 2.0 🇮🇳 🇵🇸 (@Shahab2SRKian50) May 13, 2026
Its From CAR CRASH & CLIMAX Sequences💥 pic.twitter.com/CzoxMnSNMI
प्रतिक्रिया
वायरल तस्वीरों पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'ये तो करण अर्जुन फिल्म के ठाकुर दुर्जन सिंह जैसे लग रहे हैं।' उक अन्य ने लिखा, 'ये फिल्म 'किंग' का विलेन है।' बता दें, कुछ दिन पहले सेट से दीपिका पादुकोण और शाहरुख की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। दोनों दक्षिण अफ्रीका में एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म क्रिसमस पर 24 दिसंबर को रिलीज होगी। इसमें सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी हैं।