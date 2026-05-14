'किंग' के सेट से अभिषेक बच्चन की तस्वीरें हुईं लीक

'किंग' में अभिषेक बच्चन का दिखेगा दमदार अंदाज, वायरल तस्वीरें देख झूम उठे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am May 14, 202611:12 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म 'किंग' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस एक्शन-ड्रामा में अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे, जो कथित तौर पर खलनायक का किरदार निभा रहे हैं। इस बीच, फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिनमें जूनियर बच्चन का दमदार, आक्रामक और एक्शन से भरपूर अंदाज देखकर फैंस उत्साहित हो उठे हैं। तस्वीरें देखकर लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि अभिषेक में खलनायक की झलक साफ दिख रही है।