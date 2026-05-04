IPL 2026: MI ने LSG को हराते हुए रचा इतिहास, अपना सबसे सफल रन-चेज हासिल किया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में LSG ने पहले खेलते हुए 228/5 का स्कोर बनाया। जवाब में MI ने रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेल्टन (83) की पारियों की मदद से 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। यह MI का सबसे सफल रन-चेज है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला LSG से जोश इंग्लिस (13) के जल्दी आउट होने के बाद मिचेल मार्श (44) और पूरन (63) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में एडेन मार्करम (31*) और हिम्मत सिंह (40*) ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए MI को रोहित और रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने जोरदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद तिलक वर्मा (11) और सूर्यकुमार यादव (12) के आउट होने के बाद नमन धीर (23*) ने जीत में योगदान दिया।

LSG LSG ने पावरप्ले में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर LSG को मार्श ने तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद पूरन ने भी शुरुआती 6 ओवरों के भरपूर फायदा उठाया। इन खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते LSG ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 90 रन बनाए। यह IPL के इतिहास में LSG का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले LSG का पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड CSK के खिलाफ (80/1, 2023) दर्ज था।

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पूरन निकोलस पूरन ने लगाया तेज अर्धशतक LSG ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पूरन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और विल जैक्स के ओवर में 3 छक्के लगाए। इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 123 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 21 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 8 छक्का शामिल रहे।

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जानकारी LSG से लगाया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक पूरन ने आज LSG की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। बता दें कि LSG से सबसे तेज अर्धशतक (15 गेंद बनाम RCB, 2023) का रिकॉर्ड भी पूरन के ही नाम पर दर्ज है।

रोहित रोहित ने लगाया अर्धशतक रोहित ने संभलकर खेलते हुए शुरुआत में 15 गेंदों में 15 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए आवेश खान की जमकर खबर ली। इस दिग्गज बल्लेबाज ने आवेश के उस ओवर में 2 चौके और 2 ही छक्के लगाए। फिटनेस कारणों से कुछ मैचों से बाहर रहने वाले रोहित ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 छक्के शामिल रहे।

रिकेल्टन रिकेल्टन ने 22 गेंदों में लगाया अर्धशतक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकेल्टन ने पहला ओवर करने आए मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 चौके लगाए। उन्होंने हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 83 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्हें दूसरे छोर से रोहित का अच्छा साथ मिला। इस सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई।

अन्य रिकॉर्ड्स मैच में बने अन्य रिकॉर्ड्स रोहित और रिकेल्टन के बीच यह तीसरी शतकीय साझेदारी है। यह अब MI की ओर से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी (किसी भी विकेट की) करने वाली जोड़ी बनी। बता दें कि रोहित-ईशान किशन, पार्थिव पटेल-लेंडल सीमंस और अम्बाती रायडू-सचिन तेंदुलकर की जोड़ियों ने 2-2 शतकीय साझेदारी की थी। आज MI ने अपना सबसे सफल रन चेज हासिल किया। इससे पहले MI का पिछला सर्वोच्च रन चेज KKR के खिलाफ (221 रन का लक्ष्य, 2026) आया था।