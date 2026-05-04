IPL 2026: रोहित शर्मा ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: रोहित शर्मा ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में 84 रन बनाए। यह उनके IPL करियर का 49वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने रयान रिकेल्टन (83) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। बता दें कि रोहित चोट के कारण पिछले कुछ मैच नहीं खेल सके थे। उन्होंने अब मैदान पर जोरदार वापसी की है।
पारी
जोरदार रही रोहित की पारी
जीत के लिए मिले 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने संभलकर बल्लेबाजी की। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए आवेश खान की जमकर खबर ली। इस दिग्गज बल्लेबाज ने आवेश के उस ओवर में 2 चौके और 2 ही छक्के लगाए। फिटनेस कारणों से कुछ मैचों से बाहर रहने वाले रोहित ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
रोहित और रिकेल्टन ने तीसरी बार शतकीय साझेदारी की
रोहित और रिकेल्टन के बीच यह तीसरी शतकीय साझेदारी है। यह अब MI से सर्वाधिक शतकीय साझेदारी (किसी भी विकेट की) करने वाली जोड़ी बनी। बता दें कि रोहित-ईशान किशन, पार्थिव पटेल-लेंडल सीमंस और अम्बाती रायडू-सचिन तेंदुलकर की जोड़ियों ने 2-2 शतकीय साझेदारी की थी।
करियर
बेमिसाल रहा है रोहित का IPL करियर
पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 277 मैचों की 272 पारियों में 30.24 की औसत और 133.02 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,267 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 49 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।