IPL 2026: रोहित शर्मा ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

जीत के लिए मिले 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने संभलकर बल्लेबाजी की। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए आवेश खान की जमकर खबर ली। इस दिग्गज बल्लेबाज ने आवेश के उस ओवर में 2 चौके और 2 ही छक्के लगाए। फिटनेस कारणों से कुछ मैचों से बाहर रहने वाले रोहित ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

बेमिसाल रहा है रोहित का IPL करियर

पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 277 मैचों की 272 पारियों में 30.24 की औसत और 133.02 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,267 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 49 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।