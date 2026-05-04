IPL 2026: रयान रिकेल्टन ने LSG के खिलाफ लगाया दूसरा अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के रयान रिकेल्टन ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 83 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 5वां और मौजूदा सीजन में दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। LSG के विरुद्ध यह उनका दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से MI ने जीत के लिए मिले 229 रन के लक्ष्य को हासिल किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पारी जोरदार रही रिकेल्टन की पारी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकेल्टन ने पहला ओवर करने आए मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 चौके लगाए। उन्होंने हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 83 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्हें दूसरे छोर से रोहित का अच्छा साथ मिला। इस सलामी जोड़ी ने 143 रन की साझेदारी की।

करियर ऐसा है रिकेल्टन का IPL करियर रिकेल्टन ने पिछले साल अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने 22 मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 38 की औसत और 168.42 की स्ट्राइक रेट से 768 रन बनाने में सफल रहे हैं। वह 5 अर्धशतक के अलावा एक अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 29 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 741 रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक शामिल है।

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जानकारी मौजूदा सीजन में रिकेल्टन की पारी रिकेल्टन ने IPL 2026 में 8 पारियों में 54.28 की औसत और 190.95 की स्ट्राइक रेट के साथ 380 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए। वह MI से इस सीजन में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं।

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