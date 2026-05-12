IPL 2026: मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को शून्य पर किया आउट, वायरल हुए मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ पहले खेलते हुए 168/5 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रेविस हेड अपना खाता भी नहीं खोल सके। GT के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हेड को पवेलियन की राह दिखाई। हेड के शून्य पर आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हुए। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
हेड को सिराज ने दूसरी बार किया आउट
सिराज ने IPL में हेड को दूसरी बार आउट किया है। क्रिकइंफो के मुताबिक, IPL में अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का 3 पारियों में आमना-सामना हुआ है, जिसमें हेड ने 16 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। मौजूदा सीजन में हेड ने 12 पारियों में 30.08 की औसत और 171.09 की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 361 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
How Travis Head actually felt like in parallel world by making a duck 😭👇— Venky Mama (@venkymama100) May 12, 2026
Siraj DSP gets him 🔥
Made with kling 3.0 on @yapper_so pic.twitter.com/ryYollTI6M
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Travis Head golden duck ✅— Dinda Academy (@academy_dinda) May 12, 2026
MD Siraj on fire ✅
Bro if Rohit had given Siraj the ball in 2023 WC Final instead of Shami… 😪 pic.twitter.com/0ITIkLUAgh
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Travis head duck out not expected 😢 pic.twitter.com/z2aXTFmAog— OrangeFever🦅 (@orangefever__) May 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Travis Head - 0(3)— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 12, 2026
Abhishek - 6(4)
Both the anti-academy SRH openers are in the dugout 🔥🔥 pic.twitter.com/nGn19H9z8V
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
DSP Mohammed Siraj officially arrested Travis Head for a duck with the new ball in Ahmedabad 🥵🥵 pic.twitter.com/IDF6GorWid— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Owner of Travis Head 🔥🔥 pic.twitter.com/6ccUT6YD21— Crazy Cricket Memes (@CrazyCricMemes) May 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Siraj always owns Travis Head pic.twitter.com/AYn9oaxXb3— Sarcasm (@sarcastic_us) May 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Travis Head arrested by DSP Siraj#GTvsSRH pic.twitter.com/YpqXzCLi7Q— revengeseeker (@revengeseekerr) May 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Sir Travis Head reporting for Duck Academy duty. 4 balls duck 🦆⭐ #GTvsSRH pic.twitter.com/LvUBv3cZiv— Duck Academy (@Academyofducks) May 12, 2026