RR बनाम LSG: मिचेल मार्श अपने तीसरे IPL शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 64वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने राजस्थान राॅयल्स (RR) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (96) खेली। यह उनके IPL करियर का 12वां और RR के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। वह दुर्भाग्यशाली रहे और 4 रन से अपना तीसरा शतक जड़ने से चूक गए। उनकी पारी की बदौलत LSG की टीम 220/5 का स्कोर बनाने में सफल रही।

बल्लेबाजी कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी? पहले बल्लेबाजी करने उतरी LSG को मार्श और जोश इंग्लिश (60) की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 83 रन जोड़ते हुए पहले विकेट के लिए 109 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इसके बाद मार्श ने निकोलस पूरन (16) के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 और कप्तान ऋषभ पंत (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी निभाई। मार्श ने पारी में 57 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्के भी जड़े।

रिकॉर्ड 90-99 के बीच 2 बार रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज मार्श पारी में रन आउट हुए। वह IPL में 90-99 रन के बीच 2 बार रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इस मैच से पहले वह चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ मुकाबले में 90 रन पर रन आउट हुए थे। कुल मिलाकर वह इस तरह आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले मानविंदर बिस्ला (92 बनाम CSK, 2013), विराट कोहली (99 बनाम DD, 2013) और क्रिस गेल (96 बनाम KKR, 2015) भी रन आउट हो चुके हैं।

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निराशाजनक एक संस्करण में दूसरे सर्वाधिक बार 90-99 के बीच आउट होने वाले खिलाड़ी मार्श अब IPL के एक संस्करण में दूसरे सर्वाधिक बार 90-99 के बीच आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह इस मैच के अलावा CSK के खिलाफ मुकाबले में 90 रन पर आउट हुए थे। एक संस्करण में सर्वाधिक बार नर्वस नाइंटीज का शिकार होने वाले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हैं। वह IPL 2014 में 3 बार 90-99 के बीच आउट हुए थे। उनके स्कोर 95, 95 और 90 रन के रहे थे।

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प्रदर्शन IPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मार्श का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। वह इस संस्करण में अब तक 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 43.31 की औसत और 163.18 की स्ट्राइक रेट से 560 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक के अलावा एक शतक भी जड़ा है। वह LSG के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में भी पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

जानकारी LSG के लिए लगातार दो संस्करण में 500+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज इस पारी के साथ मार्श के IPL 2026 में 500 रन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही वह LSG के लिए लगातार दो संस्करण में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने IPL 2025 में 625 रन अपने नाम किए थे।