IPL 2026: RR ने LSG को हराते हुए 5वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 40 रन से हराते हुए 5वीं जीत दर्ज की। इकाना स्टेडियम में हुए मैच में RR ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में LSG की टीम 119 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम से मिचेल मार्श का अर्धशतक (55) बेकार साबित हुआ। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला RR से यशस्वी जायसवाल (22), वैभव सूर्यवंशी (8) और ध्रुव जुरेल (0) जल्दी आउट हुए। इनके बाद रियान पराग (20) और शिमरोन हेटमायर (22) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। मुश्किल घड़ी में रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में LSG से आयुष बडोनी (0), ऋषभ पंत (0) और एडेन मार्करम (0) के निराश करने के बाद मार्श ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा ग्लेन मैक्सवेल का ये रिकॉर्ड सूर्यवंशी अब IPL में सबसे तेज 500 रन (गेंदों के लिहाज से) बनाने वाले बल्लेबाज बने। सूर्यवंशी ने 227 गेंदों का सामना करते हुए अपने 500 रन पूरे किए। उनके नाम अब 14 मैचों की 14 पारियों में 213.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 506 रन हो गए हैं। सूर्यवंशी ने ग्लेन मैक्सवेल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि मैक्सवेल ने 260 गेंदों में IPL में 500 रन पूरे किए थे।

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जुरेल IPL में 5वीं बार शून्य पर आउट हुए जुरेल जुरेल के नाम अब IPL के 49 मैचों की 42 पारियों में 5वां शून्य का स्कोर है। इसमें से वह 2 बार इसी सीजन में शून्य पर आउट हुए हैं। इससे पहले वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे। कुल मिलाकर टी-20 मैचों में, इस बल्लेबाज ने 63 मैचों की 53 पारियों में 6 'डक' दर्ज किए हैं।

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मोहसिन मोहसिन खान ने की उम्दा गेंदबाजी LSG की ओर से मोहसिन खान सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 4.20 की इकॉनमी रेट के साथ 17 रन देते हुए 2 विकेट लिए। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने पहले ओवर में सूर्यवंशी को आउट किया। दिलचस्प रूप से उन्होंने वो ओवर मेडन किया। इसके बाद उन्होंने शिमरोन हेटमायर के रूप में दूसरा विकेट हासिल किया। उनके अलावा प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी ने भी 2-2 विकेट लिए।

मार्श मिचेल मार्श ने खेली संघर्षपूर्ण पारी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्श ने अपने IPL करियर का 10वां और इस सीजन में अपना पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने निकोलस पूरन के साथ 43 रन की और हिम्मत सिंह के साथ 37 रन की साझेदारियां की। वह 41 गेंदों में 55 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए।

जडेजा जडेजा ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन RR ने जब 64 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब जडेजा क्रीज पर आए। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। अंत तक बल्लेबाजी करते हुए वह 43 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और एक छक्का लगाया। गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देते हुए एक विकेट चटकाया।

जानकारी आर्चर ने चटकाए 3 विकेट जोफ्रा आर्चर ने अपने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उन्होंने 1 मेडन ओवर भी किया। उनके अलावा नांद्रे बर्गर और बृजेश ने 2-2 सफलताएं हासिल की।