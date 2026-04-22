IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने ग्लेन मैक्सवेल का ये रिकॉर्ड तोड़ा

सूर्यवंशी ने 227 गेंदों का सामना करते हुए अपने 500 रन पूरे किए। उनके नाम अब 14 मैचों की 14 पारियों में 213.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 506 रन हो गए हैं। सूर्यवंशी ने ग्लेन मैक्सवेल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि मैक्सवेल ने 260 गेंदों में IPL में 500 रन पूरे किए थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर प्रियांश आर्य हैं, जिन्होंने 278 गेंदों में ये आंकड़ा पार किया था।

आंकड़े

IPL 2026 में सूर्यवंशी का प्रदर्शन

IPL 2026 में सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 7 पारियों में 36.28 की औसत और 220.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 254 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। 15 साल के इस होनहार बल्लेबाज ने RCB के खिलाफ 78 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा CSK के विरुद्ध उन्होंने 52 रन बनाए थे। इस सीजन में उनके पिछले 3 स्कोर क्रमशः 8, 46 और 0 रन रहे हैं।