IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की नई जर्सी हुई लॉन्च, देखें वीडियो 

LSG की टीम पहली ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Feb 27, 2026
08:28 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की है। टीम IPL 2026 में ये जर्सी पहन कर खेलेगी। LSG ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में टीम के स्टार खिलाड़ी एडेन मार्करम, ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं। जर्सी लाल और निले रंग में है। कुछ दिन पहले फ्रेंचाइजी ने अपना लोगो भी लॉन्च किया था।

यहां देखें जर्सी की वीडियो 

लॉन्च

LSG ने लोगो भी किया लॉन्च 

कुछ दिन पहले LSG ने नए लोगो का भी अनावरण किया था। यह नया डिजाइन गरुड़, ताज (क्राउन) और हाथी को मिलाकर बनाया गया है। जर्सी पर भी ये लोगो है। फ्रेंचाइजी ने नई पहचान के साथ कलर स्कीम भी नीले से लाल कर दी थी। जर्सी लॉन्च के वीडियो में फ्रेंचाइजी ने लिखा, "यूपी की शान सीने पर, ट्रॉफी का सपना आंखों में" बता दें, LSG अब तक IPL की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है।

टीम

ऐसी है LSG की टीम 

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (MI से ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (SRH से ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और शाहबाज अहमद। नीलामी में खरीदे: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़), वानिंदु हसरंगा (2 करोड़), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़) और नमन तिवारी (1 करोड़)

