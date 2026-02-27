IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की नई जर्सी हुई लॉन्च, देखें वीडियो 

UP ki shaan seene par, trophy ka sapna aakhon mein... 🤩❤️💙 pic.twitter.com/rBAc4KO1VN

लॉन्च

LSG ने लोगो भी किया लॉन्च

कुछ दिन पहले LSG ने नए लोगो का भी अनावरण किया था। यह नया डिजाइन गरुड़, ताज (क्राउन) और हाथी को मिलाकर बनाया गया है। जर्सी पर भी ये लोगो है। फ्रेंचाइजी ने नई पहचान के साथ कलर स्कीम भी नीले से लाल कर दी थी। जर्सी लॉन्च के वीडियो में फ्रेंचाइजी ने लिखा, "यूपी की शान सीने पर, ट्रॉफी का सपना आंखों में" बता दें, LSG अब तक IPL की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है।