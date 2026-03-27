IPL 2026: क्रुणाल पांड्या का SRH के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

बल्लेबाज बल्लेबाज के तौर पर ऐसे हैं क्रुणाल के आंकड़े क्रुणाल ने SRH के खिलाफ 16 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 23.72 की औसत से 261 रन बनाए हैं, जो उनके संतुलित प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने 149.14 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। जो यह दर्शाता है कि वह तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 13 छक्के जड़े हैं, जबकि 49* रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। क्रुणाल मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का भी हिस्सा रहे हैं।

गेंदबाजी बतौर गेंदबाज भी छाए हैं क्रुणाल क्रुणाल ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी SRH के खिलाफ कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 24.75 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं, जो उनके नियंत्रण और प्रभाव को दिखाता है। 7.58 की किफायती इकॉनमी रेट उनके अनुशासन को और मजबूत बनाती है। IPL 2023 में उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके थे। उस मैच में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

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