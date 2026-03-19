IPL 2026: क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स की मजबूती और कमजोरी? जानिए मजबूत प्लेइंग इलेवन

टीम ऐसी है KKR की पूरी टीम बल्लेबाज: अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह, फिन एलन, राहुल त्रिपाठी और सार्थक रंजन। ऑलराउंडर: रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, कैमरून ग्रीन, रचिन रविंद्र, सुनील नरेन और दक्ष कामरा। विकेटकीपर: टिम साइफर्ट और तेजस्वी दहिया। गेंदबाज: वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, प्रशांत सोलंकी, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथीराना, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजारबानी। हर्षित राणा चोटिल होने के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। वहीं, मुस्तफिज़ूर रहमान भी KKR के लिए नहीं खेलेंगे।

ताकत ये है KKR की मजबूती IPL 2026 में KKR की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित और गहराई से भरा हुआ संयोजन है। टीम के पास नरेन और वरुण जैसे अनुभवी स्पिनर हैं, जो मध्य ओवरों में मैच पर पकड़ मजबूत करते हैं। वहीं रिंकू जैसे फिनिशर दबाव में भी मैच निकालने की क्षमता रखते हैं। ऑलराउंड खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को हर विभाग में मजबूती देती है, जिससे KKR किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने की ताकत रखती है।

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कमजोरी ये है KKR की सबसे बड़ी कमजोरी KKR की सबसे बड़ी कमजोरी उनके तेज गेंदबाजी की अनिश्चितता मानी जा रही है। विशेषज्ञों ने भी गेंदबाजी को सबसे बड़ा सवाल बताया है, खासकर डेथ ओवरों में नियंत्रण की कमी चिंता बढ़ाती है। टीम के कई प्रमुख तेज गेंदबाज चोट और अनुपलब्धता से जूझ रहे हैं, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं, शीर्ष क्रम की निरंतरता और विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भरता भी बड़े मैचों में जोखिम पैदा कर सकती है ।

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