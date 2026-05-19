IPL 2026: KKR बनाम MI मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी कोलकाता की पिच
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से 20 मई को होगा। KKR ने इस सीजन में 5 मैच जीते हैं और 6 में हार झेली है। इसके अलावा उनका एक मैच बेनतीजा रहा है। वहीं, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी MI ने 4 मैच जीते हैं और 8 में शिकस्त का सामना किया है। आइए मैच से जुड़ी अहम बातें जान लेते हैं।
हेड-टू-हेड
KKR के खिलाफ MI का पलड़ा रहा है भारी
KKR और MI के बीच IPL के इतिहास में अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान KKR को सिर्फ 11 मैच में ही जीत मिल पाई है और 25 मुकाबले MI ने अपने नाम किए हैं। IPL 2026 की पहली भिड़ंत में MI ने KKR को 6 विकेट से हराया था। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया था। उस मुकाबले को MI ने 8 विकेट से अपने नाम किया था।
MI
ऐसी हो सकती है MI की प्लेइंग इलेवन
MI ने अपने पिछले मैच में PBKS को शिकस्त दी थी। उस मैच में MI ने जीत के लिए मिले 201 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। MI के कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की वापसी की उम्मीद है। ये दोनों खिलाड़ी पिछले मैच में नहीं खेले थे। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या (कप्तान), कॉर्बिन बोश, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, और रघु शर्मा।
KKR
इस संयोजन के साथ उतर सकती है KKR
KKR ने अपने आखिरी मैच में GT को 29 रन से हराया था। उस मैच में फिन एलन (93) और अंगकृष रघुवंशी (82) ने उम्दा पारियां खेली थी। KKR अपने इन शीर्षक्रम के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। खराब फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे भी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। संभावित एकादश: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी।
जानकारी
ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर
MI: दीपक चाहर, गजनफर, रोबिन मिंज और अश्विनी कुमार। KKR: वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, ब्लेसिंग मुजरबानी, रोवमैन पॉवेल और प्रशांत सोलंकी।
पिच
ऐसा है कोलकाता की पिच का मिजाज
ईडन गार्डन स्टेडियम में काली मिट्टी की पिच बनाई जाती है। ऐसे में यह बल्लेबाजों को काफी रास आती है। खेल की शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। उसके बाद स्पिनर्स हावी होते हैं। इस पिच पर अगर बल्लेबाज की निगाह एक बार जम गई तो आसानी से बड़े-बड़े शॉट्स लगते हैं। यहां की तेज आउटफील्ड भी बल्लेबाजों के पक्ष में जाती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है।
जानकारी
ऐसा रहेगा कोलकाता का मौसम?
एक्यूवेदर के अनुसार, 20 मई को कोलकाता का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
MI के सलामी बल्लेबाज रिकेल्टन ने इस सीजन में अब तक 10 पारियों में 47.77 की औसत और 190.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 430 रन बनाए हैं। रघुवंशी ने 12 पारियों में 42.20 की औसत और 146.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 422 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए। गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी ने 11 पारियों में 25.37 की औसत और 9.44 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
KKR और MI के बीच यह मुकाबला 20 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।