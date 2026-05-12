IPL 2026: जेसन होल्डर ने SRH के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

IPL 2026: जेसन होल्डर ने SRH के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 56वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने IPL में 11वीं बार 3 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। यह उनका SRH के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही GT की टीम मैच में 82 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़े जानते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही होल्डर की गेंदबाजी?
होल्डर ने 169 रन का लक्ष्य लेकर उतरी SRH को 56 रन के कुल स्कोर पर हेनरिक क्लासेन (14) के रूप में छठा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी घातक गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने नितीश रेड्डी (2) और शिवांग कुमार (4) को पवेलियन की राह दिखा दी। इससे SRH टीम मैच में वापसी नहीं कर पाई। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है होल्डर का IPL करियर?
होल्डर ने पहला IPL मैच 2013 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेला था। उन्होंने इस लीग में 52 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 24.28 की शानदार औसत के साथ 66 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.51 की रही है। वह 2 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है। IPL 2026 में वह 6 मैचों में 10.92 की औसत से 13 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है।