जेसन होल्डर ने SRH के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

IPL 2026: जेसन होल्डर ने SRH के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:09 pm May 12, 202611:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 56वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने IPL में 11वीं बार 3 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। यह उनका SRH के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही GT की टीम मैच में 82 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़े जानते हैं।