IPL 2026: GT ने SRH को हराते हुए अपनी 8वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

मैच इस तरह से GT ने जीता मुकाबला GT से शुभमन गिल (5) और जोस बटलर (7) जल्दी पवेलियन लौट गए। संकट की घड़ी में सुदर्शन और सुंदर ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में SRH से ट्रेविस हेड (0) और अभिषेक शर्मा (9) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इसके बाद ईशान किशन (11), हेनरिक क्लासेन (14) और नितीश रेड्डी (2) भी जल्दी आउट हुए। रबाडा (3/28) और जेसन होल्डर (3/20) की घातक गेंदबाजी के सामने SRH की पारी सिमट गई।

सुदर्शन सुदर्शन ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया सुदर्शन ने इस सीजन में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपनी शुरुआती 15 गेंदों में 13 रन बनाने वाले सुदर्शन ने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया। SRH के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने सुंदर के साथ 60 रन की साझेदारी निभाई। वह 44 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 61 रन बनाकर आउट हुए।

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सुदर्शन लगातार 3 सीजन में 500+ रन वाले बल्लेबाज बने सुदर्शन सुदर्शन ने IPL 2026 में 12 पारियों में 41.75 की औसत और 155.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 501 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक भी लगाया है। उन्होंने 2025 में 759 रन और 2024 में 527 रन बनाए थे। वह लगातार 3 सीजन में 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए। उनसे पहले डेविड वार्नर, केएल राहुल, क्रिस गेल, शिखर धवन और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।

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सुंदर सुंदर ने लगाया अर्धशतक GT को पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन पर तीसरा झटका लग गया था। उसके बाद सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने संयमित बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और कमजोर गेंदों पर बड़े शॉट खेले। वह अपनी पारी में 33 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के से 50 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके IPL करियर का दूसरा और SRH के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया।

हेड सिराज ने हेड को शून्य पर किया आउट मोहम्मद सिराज ने IPL में हेड को दूसरी बार आउट किया है। क्रिकइंफो के मुताबिक, IPL में अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का 3 पारियों में आमना-सामना हुआ है, जिसमें हेड ने 16 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। मौजूदा सीजन में हेड ने 12 पारियों में 30.08 की औसत और 171.09 की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 361 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं।

ट्विटर पोस्ट GT ने हासिल किया शीर्ष स्थान CAPTAIN SHUBMAN GILL ERA - GT IS TOP OF THE POINTS TABLE 😍



- Great news for Team India in 2027 World Cup. pic.twitter.com/spduU4UEYA — Johns. (@CricCrazyJohns) May 12, 2026