IPL 2026: GT के खिलाफ हार के बाद CSK का सफर हुआ समाप्त, ये बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 89 रन से हराते हुए अपनी 9वीं जीत दर्ज की। इस शिकस्त के साथ ही CSK का सफर समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में GT ने पहले खेलते हुए 229/4 का स्कोर बनाया। जवाब में CSK की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती GT की टीम GT को शुभमन गिल (64) और साई सुदर्शन (84) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए जोस बटलर (57*) ने नाबाद अर्धशतक लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में CSK ने 29 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए। इस बीच संजू सैमसन (0), रुतुराज गायकवाड़ (16) और उर्विल पटेल (0) आउट हुए। इसके बाद भी CSK के बल्लेबाज निरंतर आउट होते चलते गए। शिवम दुबे (47) संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए।

गिल शानदार रही गिल की पारी गिल ने 37 गेंदों में 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.97 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने साई सुदर्शन के साथ 74 गेंदों में 125 रन की साझेदारी निभाई। सुदर्शन के साथ गिल की यह 10वीं शतकीय साझेदारी रही। दोनों IPL में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने भी 10 शतकीय साझेदारी की थी।

Advertisement

आंकड़े गिल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 6,000 रन गिल ने टी-20 क्रिकेट की 185 पारी में 6,000 रन पूरे किए। वह इस प्रारूप में सबसे तेज 6,000 रन पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय बने हैं। उनसे आगे सिर्फ कोहली (184 पारी) और केएल राहुल (166 पारी) हैं। इस खिलाड़ी ने टी-20 क्रिकेट में 38 अर्धशतक और 6 शतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन है। गिल ने अपने 200 छक्के भी पूरे किए। उनके टी-20 क्रिकेट में 595 चौके हो गए हैं।

Advertisement

पारी शानदार रही सुदर्शन की पारी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुदर्शन ने अपनी शुरुआती 15 गेंदों में 16 रन बनाए। CSK के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने अपनी रन गति में इजाफा किया और 35 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 53 गेंदों में 84 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत अंशुल कंबोज ने किया। सुदर्शन का यह मौजूदा सीजन में लगातार 5वां अर्धशतक साबित हुआ।

सूची इस सूची में शामिल हुए सुदर्शन सुदर्शन IPL में लगातार 5 पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले ये कारनामा किया था। उन्होंने 2012 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए लगातार 5 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। इनके अलावा जोस बटलर ने 2018 में और डेविड वार्नर ने 2019 में लगातार 5 पारियों में 50+ रन बनाए थे।

बटलर बटलर ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया बटलर गिल (64) के आउट होने के बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 शानदार छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 211.11 की रही। इस खिलाड़ी ने सुदर्शन के साथ मिलकर केवल 36 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, वाशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने केवल 9 गेंदों में 22 रन जोड़ दिए।

जानकारी लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी CSK CSK लगातार तीसरे सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही। इस सीजन में CSK ने 6 मैच जीते और 8 में शिकस्त झेली। इस अभियान में CSK के कई खिलाड़ी चोटिल भी हुए।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post After Tonight's game now Points Table are :-#RCB still top of the Points Table with 18 Points a one match less.#GTvCSK #IPL2026 pic.twitter.com/B1ceS1Qkye — sports news (@CricUniverse7) May 21, 2026