NIA ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को कोलकाता से गिरफ्तार किया

जांच अधिकारियों ने बताया कि रिजवी की पाकिस्तानी महिला से शादी हो चुकी है, जिससे उसके बच्चे भी हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। उसे जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। वह 2005 से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर यात्रा करता था। ऐसी ही यात्रा के दौरान उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों ने भर्ती किया था और उसे जासूसी गतिविधियों के बदले में वित्तीय लाभ और पाकिस्तानी नागरिकता का वादा किया गया था।

जांच

पाकिस्तानी अधिकारियों को उपलब्ध कराया था भारतीय नंबर

NIA ने विज्ञप्ति में बताया कि आरोपी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों (PIO) को सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे रहा था। उसने दूसरे जासूसी और आतंकी नेटवर्क की मदद के लिए, एक PIO को भारतीय टेलीकॉम मोबाइल नंबरों के OTP दिए थे ताकि उसे व्हाट्सऐप अकाउंट चलाने में मदद मिल सके। PIO ने इन अकाउंट्स से मोतीराम जाट नाम के व्यक्ति से चुपके से बात की थी। जाट खुद PIO को सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारी देने के मामले में आरोपी है।