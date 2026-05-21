प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक, सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने का आदेश

लेखन गजेंद्र 11:06 am May 21, 202611:06 am

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को कैबिनेट मंत्रियों की एक जरूरी बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 5 बजे भारत मंडपम या सेवा तीर्थ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। इंडिया टुडे के मुताबिक, सभी केंद्रीय मंत्रियों को इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ही रहने के लिए कहा गया है।